Минск, , 19:41 — REGNUM Смертный приговор в отношении мужчины, убившего двух женщин, был приведён в исполнение в Белоруссии. Об этом 19 декабря сообщила журналистам старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

Приговор был приведён в исполнение 17 декабря. Осуждённый Александр Осипович, житель белорусского города Бобруйска, был приговорён к исключительной мере наказания за убийство женщин 26 и 27 лет.

Преступление было совершено в июле 2018 года в квартире матери осуждённого. В отношении Осиповича было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью.

После оглашения приговора Осипович подал апелляцию в Верховный суд Белоруссии, но приговор был оставлен без изменений. Также осуждённый написал прошение на адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, но оно не было удовлетворено.

Напомним, в настоящее время Белоруссия является единственной страной в Европе, где не действует мораторий на смертную казнь. Вопрос об отмене исключительной меры наказания выносился на референдум в 1996 году, тогда подавляющая часть граждан страны, участвовавших в голосовании, 80,5%, высказалась за сохранение смертной казни.

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