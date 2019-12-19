Москва, , 19:20 — REGNUM Сопредседатель Центрального шатба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева считает, что поручение президента России в адрес ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых мусороперерабатывающих предприятий, а также информированию граждан о ходе «мусорной реформы» — показатель продуктивности результатов работы ОНФ в экологической отрасли и большого доверия к качеству осуществляемого общественниками контроля. Примером служит проект «Интерактивная карта свалок», благодаря которому с 2017 года было ликвидировано 15,3 тысячи незаконных свалок, нанесенных на карту гражданами.

«На протяжении нескольких лет президент России поручает ОНФ проводить общественный контроль за переходом на новую систему обращения с отходами, — отметила Елена Цунаева, — Предметом наших мониторингов становились процедуры отбора региональных операторов, установление тарифов и нормативов, принятие региональных программ и территориальных схем обращения с отходами. Активисты Народного фронта на местах проводят регулярный мониторинг качества сбора и вывоза мусора, содержания контейнерных площадок, собирают и анализируют платежные документы. По результатам мониторингов формулировались предложения, реализацию которых ОНФ сегодня держит на контроле».

Руководитель площадки «Экология» напомнила, что на практике граждане сталкиваются с отсутствием информации о том, кто и как собирает отходы, маршруты перевозки, на что тратятся средства, собираемые по тарифу.

«В настоящее время остро не хватает единого портала в сети Интернет, где можно было бы по всем регионам получить информацию о тарифах, их расходовании, перевозке мусора, загрузке инфраструктуры и многим другим направлениям. Гражданин, оплачивающий услуги — это, в первую очередь, потребитель, который должен знать на что идут его деньги. ОНФ понимает насколько это острая проблема и в настоящее время готовит предложения по ее решению. Мы будем добиваться прозрачности информации обо всех участниках и процессах системы обращения с ТКО, включая данные о региональных операторах, тарифах и нормативах, транспортировке и инфраструктуре обращения с отходами», — сообщила Елена Цунаева.

Также сопредседатель ЦШ ОНФ напомнила, что ОНФ руководствуется интересами граждан, рассматривая новые экологические инициативы. Так, осенью, рассматривая проблему формирования эффективной системы сбора и утилизации батареек, эксперты ОНФ отметили, что в настоящий момент в стране отсутствует удобная для граждан инфраструктура, не определены источники финансирования ее создания. В резолюции, направленной в Минприроды, отмечено, что необходимо синхронизировать нормативную базу, ввести четкую ответственность за проведение сбора и утилизации, а также учесть социальные последствия принимаемых решений.

«Для нас важно, чтобы люди не стали больше платить», — подчеркнула Елена Цунаева.