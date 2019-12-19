Москва, 19 декабря 2019, 19:20 — REGNUM Сопредседатель Центрального шатба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева считает, что поручение президента России в адрес ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых мусороперерабатывающих предприятий, а также информированию граждан о ходе «мусорной реформы» — показатель продуктивности результатов работы ОНФ в экологической отрасли и большого доверия к качеству осуществляемого общественниками контроля. Примером служит проект «Интерактивная карта свалок», благодаря которому с 2017 года было ликвидировано 15,3 тысячи незаконных свалок, нанесенных на карту гражданами.
Руководитель площадки «Экология» напомнила, что на практике граждане сталкиваются с отсутствием информации о том, кто и как собирает отходы, маршруты перевозки, на что тратятся средства, собираемые по тарифу.
Также сопредседатель ЦШ ОНФ напомнила, что ОНФ руководствуется интересами граждан, рассматривая новые экологические инициативы. Так, осенью, рассматривая проблему формирования эффективной системы сбора и утилизации батареек, эксперты ОНФ отметили, что в настоящий момент в стране отсутствует удобная для граждан инфраструктура, не определены источники финансирования ее создания. В резолюции, направленной в Минприроды, отмечено, что необходимо синхронизировать нормативную базу, ввести четкую ответственность за проведение сбора и утилизации, а также учесть социальные последствия принимаемых решений.