Махачкала, , 19:20 — REGNUM Вопросы, прозвучавшие в ходе 15-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, были смелее, чем в предыдущие годы. Некоторые из них даже вызвали некоторое раздражение у главы государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM журналист и политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.

«В этот раз мероприятие было менее формализовано, бюрократизировано и зарегулировано. Вопросы были в большей степени прямыми, больше было неудобных тем, а некоторые из них вызвали небольшое раздражение и недовольство у подчеркнуто сдержанного главы государства. Как правило, они затрагивали личные и частные темы, которых Путин, как он сам подчеркивает, старается не касаться», — отметил собеседник.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, состоявшаяся 19 декабря, продлилась почти 4,5 часа. Журналистами за это время были подняты такие темы, как реализация мусорной реформы, низкие зарплаты медиков, санкции в отношении российского спорта, демографический кризис в стране, празднование 75-й годовщины Победы, а также вопросы взаимоотношения России с зарубежными странами.

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