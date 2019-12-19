Бишкек, , 19:11 — REGNUM В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие российской военной базы в Киргизии встретились с кандидатом исторических наук Леонидом Сумароковым. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба военного объекта.

Ученый рассказал российским военным о проводимой Киргизско-Российским Славянским университетом научно-исследовательской работы, посвященной роли Киргизской ССР в оказании помощи фронтам Великой Отечественной войны, общественным и политическим деятелям, ставшим героями Советского Союза и полными кавалерами ордена «Славы».

Также Сумароков представил свой новый научный труд, в котором описаны воспоминания очевидцев и официально зарегистрированные факты о приеме эвакуированных промышленных предприятий, их сотрудников и членов их семей, военных госпиталях, в которых лечили раненных советских солдат и офицеров на территории Советской Киргизии во время войны.

Особое внимание участники встречи посвятили героическому подвигу летчика-штурмовика Исмаилбека Таранчиева, чье имя носит один из самолетов Су-25 российской военной базы.