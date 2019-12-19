Рига, , 19:04 — REGNUM Верховный Суд (ВС) Латвии признал критической ситуацию в которой размер пенсии у пятой части латвийских пенсионеров ниже уровня бедности и обратился в Конституционный Суд, чтобы установить минимальный размер пенсии по старости, сообщил 19 декабря портал LSM.

Верховный Суд Латвии установил этот факт в ходе рассмотрения кассационного дела, которое сейчас приостановлено до решения Конституционного Суда. Пенсия, которую получает заявитель по старости после 30 лет трудового стажа равна 66,73 евро, что меньше предусмотренного государством минимального уровня. Поэтому Государственное агентство социального страхования повысило этот размер до 83, 24 евро в месяц.

1 октября этого года пенсия была индексирована до 110,6 евро. Рассматривая дело Сенат Верховного Суда пришёл к выводу, что Латвия в этом случае не выполняет взятые на себя международные нормы по социальному обеспечению, в частности подписанной в 1996 году Европейской социальной хартии, а также положения собственной Конституции.

Верховный Суд пришёл к выводу, что размер пенсии по возрасту в рассматриваемом случае составляет менее 40% от доходов необходимых одному потребителю, что не соответствует правовым нормам. Таким образом, констатировал Сенат ВС, законодатель неверно установил метод, который определяет размер минимальной пенсии, позволяющей сохранить человеку в старости достойную жизнь.

Кроме того, учитывая 30 летней трудовой стаж заявителя, в его случае был явно нарушен принцип соразмерности. Рассмотрение дела в Верховном Суде будет продолжено после вынесения какого-либо решения Конституционным Судом.

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