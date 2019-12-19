Москва, , 19:04 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что политически мотивированные решения в отношении нашей страны наносят серьезный удар по мировой экономике. Однако и в таких условиях российские производители выдерживают требования международной конкурентоспособности, например, в сфере сельского хозяйства.

«Тематическая площадка ОНФ неоднократно ставила на повестку экспертной работы и обсуждений проблему поддержки российских экспортеров, — рассказал сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки «Международная кооперация и экспорт», генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, — Помимо политических решений остаются проблемы и внутри, в частности, бюрократизация отчетности экспортеров, длительные сроки согласования корпоративных программ повышения конкурентоспособности, неготовность кредитных структур представить экспортерам удобные кредитные продукты. Мы видим в поддержке экспорта двойную задачу: наращивание международных связей и повышение качества продукции, идущей как на экспорт, так и отечественному потребителю. В своей работе мы отмечаем, что внедрение новых технологий, оптимизация регулирования, развитие кадров должны вести к распространению опыта так называемых «витринных» предприятий на все сектора производства. Типичным примером является продукция российского машиностроения и транспортостроения, когда будучи стимулируемыми к повышению качества на экспорт, предприятия совершенствуют свою производственную базу, улучшая соразмерно и качество внутренней продукции».

Сергей Когогин подчеркнул, что ОНФ считает важнейшей задачей получение обратной связи от экспортеров, участвующих в программах поддержки со стороны государства и институтов развития, чтобы найти оптимальные решения для распространения позитивной практики по стране. Таким образом, пристальный анализ ОНФ как общественного контролера — залог улучшения предпринимательского климата для конкурентоспособных предприятий.

Читайте также: Рошаль: важно чтобы президент был в курсе проблем в сфере здравоохранения