Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство следствия о помещении под стражу депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Елены Маханек («Единая Россия») и лишь наложил определенные ограничения на ее действия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения за необоснованностью. Ей избрана мера в виде запрета определенных действий до 17 февраля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Корреспонденту ИА REGNUM в суде пояснили, что на протяжении двух месяцев ей запрещено покидать квартиру с 10:00 до 17:00, общаться с фигурантами дела, пользоваться интернетом, телефоном и прочими устройствами связи.

Напомним, 17 декабря главу крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Закособрания региона Елену Маханек задержали сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром». Ее обвиняют в «мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Следствие ходатайствовало в суде об ее аресте чиновницы, несмотря на то, что другие фигуранты дела были отправлены под подписку о невыезде. В среду Маханек было предъявлено обвинение. Вину обвиняемая признала.

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