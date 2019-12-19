Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе и в первичном звене, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Отчасти этому способствует и работа Общероссийского народного фронта, поскольку в задачи Движения входит выявление самых острых вопросов. ОНФ обобщает проблемы, готовит предложения и направляет их в адрес администрации президента и самого главы государства.

Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что национальный проект «Здравоохранение» сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины в России. Он отметил, что основные средства идут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Другое важное направление — сердечно-сосудистые заболевания. Путин также потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Леонид Рошаль заявил, что глава государства остановился прежде всего на исполнении его поручений по первичному звену. «Президент знает и понимает проблемы. Без сильного и мощного первичного звена в России мало что можно сделать», — указал Рошаль. Он отметил, что все поручения президента по модернизации первичного звена направлены на благо народа.

«Однако важно не только зафиксировать все решения, но и следить за тем, как они исполняются. Контроль за этим возложен и на Общероссийский народный фронт. Мы очень тщательно следим за ситуацией. Также мы проводим различные заседания, дискуссии как по здравоохранению, так и по демографии. ОНФ всегда стремится донести до руководства страны информацию о том, как исполняются поручения», — отметил Леонид Рошаль.

Он признал, что очень многое здесь зависит от работы региональных властей, это касается ремонта и строительства больниц, ФАПов: «Так что еще есть над чем работать».

Кроме того, Леонид Рошаль приветствовал заявление Путина о необходимости избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей, а также повысить базовую ставку постоянного оклада.

«Сейчас средняя заработная плата во многих учреждениях распределяется несправедливо по отношению к 70 процентам медработников», — отметил он.

Кроме того, важно нивелировать разницу оплаты труда по регионам, поскольку это вызывает текучесть кадров, особенно там, где наблюдается их острая нехватка.

«В целом кадровая проблема — это один из главных вопросов, что неоднократно подчеркивал Народный фронт», — заявил Леонид Рошаль.