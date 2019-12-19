Москва, 19 декабря 2019, 18:58 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе и в первичном звене, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Отчасти этому способствует и работа Общероссийского народного фронта, поскольку в задачи Движения входит выявление самых острых вопросов. ОНФ обобщает проблемы, готовит предложения и направляет их в адрес администрации президента и самого главы государства.
Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что национальный проект «Здравоохранение» сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины в России. Он отметил, что основные средства идут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Другое важное направление — сердечно-сосудистые заболевания. Путин также потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Леонид Рошаль заявил, что глава государства остановился прежде всего на исполнении его поручений по первичному звену. «Президент знает и понимает проблемы. Без сильного и мощного первичного звена в России мало что можно сделать», — указал Рошаль. Он отметил, что все поручения президента по модернизации первичного звена направлены на благо народа.
Он признал, что очень многое здесь зависит от работы региональных властей, это касается ремонта и строительства больниц, ФАПов: «Так что еще есть над чем работать».
Кроме того, Леонид Рошаль приветствовал заявление Путина о необходимости избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей, а также повысить базовую ставку постоянного оклада.
Кроме того, важно нивелировать разницу оплаты труда по регионам, поскольку это вызывает текучесть кадров, особенно там, где наблюдается их острая нехватка.