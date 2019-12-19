Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM Старый корпус Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина на Миргородской улице в центре Петербурга начнут ремонтировать в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, комментируя плачевное состояние медучреждения после того, как на него пожаловались президенту Владимиру Путину.

Напомним, журналистка из Красноярска, которая с недавних пор проживает в Петербурге, спросила президента об инфекционной больнице Боткина, которую в Петербурге нередко называют «Боткинскими бараками». По ее словам, старое здание находится в ужасном состоянии: там битые стекла, тараканы, мыши. Власти обещают, что больницу скоро отремонтируют, но ничего не происходит.

По ее словам, на входе в здание, которое располагается в центре города, стоит «композиция», изображающая лебедей, из старых шин, она является постоянным предметом фотографий для иностранцев.

Владимир Путин сказал, что о состоянии больницы знает, но не знает про ремонт, и пообещал поговорить об этом с губернатором города.

Как отметили в администрации Петербурга, деньги на ремонт и реставрацию зданий уже выделены. Всего потребуется около 2 миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин разберётся с «печальной» ситуацией в больнице Боткина в Петербурге