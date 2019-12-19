Краснодар, , 18:31 — REGNUM Министерство просвещения должно взять на себя ответственность в ситуации с закрытием «Федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М. П. Щетинина». Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Государственной думы Наталья Костенко («Единая Россия»).

«Сама разбиралась по просьбе журналистов в этом вопросе. Минпросвещения должно взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию», — написала депутат на странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии лицея-интерната имени Щетинина рассказал журналист на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Позже губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию, сообщил, что региональные власти не имеют отношения к закрытию школы — она относится к федеральному ведомству, и её работа была приостановлена по решению суда.

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