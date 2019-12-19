Краснодар, 19 декабря 2019, 18:31 — REGNUM Министерство просвещения должно взять на себя ответственность в ситуации с закрытием «Федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М. П. Щетинина». Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Государственной думы Наталья Костенко («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии лицея-интерната имени Щетинина рассказал журналист на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Позже губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию, сообщил, что региональные власти не имеют отношения к закрытию школы — она относится к федеральному ведомству, и её работа была приостановлена по решению суда.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Кубани прокомментировал закрытие школы, про которую рассказали Путину