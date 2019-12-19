Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Журнал Time воссоздаст в виртуальной реальности знаменитую речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Рекламный ролик проекта был опубликован 19 декабря на сайте издания.

https://twitter.com/TeamTime/status/1207291033303834624

При создании видео были использованы технологии фотограмметрии (научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям), захвата движения, искуственного интеллекта и 3D-рендеринга.

Над реализацией проекта, который получил название The March работали актриса Виола Дэвис и продюсер Джулиус Теннон, отмечается, что они получили одобрение наследников Кинга. Премьера VR-ролика состоится чикагском музее афроамериканской истории DuSable 28 февраля 2020 года.

«У меня есть мечта» — речь Мартина Лютера Кинга, которую он произнёс 28 августа 1963 года со ступеней Мемориала Линкольну в Вашингтоне. В этом выступлении он изложил своё видение будущего, в котором белокожие и чернокожие люди обладают равными гражданскими правами.

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