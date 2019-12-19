Москва, , 18:29 — REGNUM Впечатления от пресс-конференции президента РФ Владимира путина, прошедшей в Москве 19 декабря, было достаточно позитивным, даже конструктивным, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор агентства массовых коммуникаций «Регион-Медиа», политический консультант Игорь Даченков.

«Никаких сверхъестественных ожиданий не было. Общий формат с точки зрения системы координат — идеологическая стабильность и развитие, — отметил эксперт, — Темы были самые разнообразные, как и предполагалось. Начиная от личных, даже несколько щекотливых в отдельные моменты, и оканчивая внешней и социальной политикой. География присутствующих журналистов, и вообще представителей регионов, была довольно убедительной, что вполне укладывалось в заданный формат присутствия порядка тысячи СМИ».

«Не знаю, было ли это импровизацией, или креативной задумкой, но обратил на себя вопрос, посвященный 81 статье Конституции, посвященный срокам полномочий президента, когда национальный лидер вдруг сказал, что предложил бы убрать слово «подряд». Понятно, что сказано это было достаточно абстрактно , — в стилистике Владимира Путина. Вероятно, это некий намек на то, что он возвращаться к своей прежней роли не собирается, возможно, это будет тема некой новой конфигурации, и модели вариантов которой часто пишут эксперты и политологи. еще один тезис в рамках темы Конституции — это возможное усиление Парламента, и в связи с этим возможное изменение Конституции страны», — отметил Игорь Даченков.

В целом, по словам политолога, пресс-конференцию Владимира Путина можно оценить как «штрихи к портрету политического будущего страны».

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