Москва, , 18:25 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов согласен с президентом РФ Владимиром Путиным: закон о профилактике семейного насилия не является панацеей от бытового насилия, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Согласен с президентом в том, что специальный закон — не панацея от семейного насилия. Поднимать руку на женщину недопустимо. Это без всяких законов знает всякий нормальный человек», — отметил Миронов.

Он уверен, что для наказания тех, кто опускается до такого, все законы есть.

«Надо только их исполнять. Нам же сейчас предлагают узаконить вмешательство в тонкую сферу личных отношений. Вот что вызывает опасение. То, что Владимир Путин такие опасности видит, дает надежду, что очередная ошибка совершена не будет», — заявил Миронов.

Российский президент Владимир Путин признался в смешанном отношении к резонансному законопроекту о домашнем насилии.

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