Махачкала, , 18:27 — REGNUM Обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного на пожизненный срок за организацию убийства и подготовку теракта, вряд ли приведет к кардинальным изменениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.

Сегодня, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции Путина главред журнала «Директор школы, гимназии, лицея» Светлана Дробышева попросила президента о помиловании Саида Амирова. При этом она заявила, что по его инициативе в 2006 году в Махачкале был установлен памятник русской учительнице.

«Это обращение было, скорее, имиджевое, призванное обелить персону Амирова. Смысл такой, что вот он, несмотря на то, что его обвиняют в связях с террористами и заказном убийстве, тем не менее оставил свой позитивный след — памятник русской учительнице. Это достаточно серьезный аргумент в пользу его персоны», — считает Курбанов.

Владимир Путин на обращение журналиста ответил довольно сдержанно. Президент сообщил, что просьбы о помиловании Амирова поступали к нему и ранее, причем многократно. Глава государства отметил, что виновность экс-мэра Махачкалы была доказана в ходе следствия, но при этом пообещал подумать над этим вопросом.

«В ответе Путина была высказана такая мысль, что Амирова, конечно, судили правильно, но мы еще подумаем, помиловать его или нет. Думать они могут долго, но я не думаю, что по нему будут приняты кардинальные решения. Но, в любом случае, это серьезный успех сторонников Амирова, что такое обращение вообще прозвучало», — отметил политолог.

Напомним, в 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Саида Амирова, который руководил Махачкалой в 1998—2013 годы, к пожизненному заключению за организацию убийства следователя СК РФ и подготовку обстрела торгово-развлекательного центра в городе Каспийске.

Добавим, что памятник, о котором говорила Дробышева символизирует труд и самопожертвование представителей русского народа различных профессий и специальностей, которые в разные годы переехали на работу в республику и посвятили себя служению дагестанскому народу.

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