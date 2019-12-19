Москва, , 18:18 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Костенко («Единая Россия») намерена разобраться в ситуации с сочинскими ветеранами, которые вместо благоустроенного жилья оказались в трущобах. Об этом депутат написала на свое странице в Facebook.

«По итогам пресс-конференции Президента Владимира Путина разберёмся с активистами ОНФ (уже выехали на место) в ситуации с сочинскими ветеранами и возьмём ее решение на контроль», — написала Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что жильё, построенное для ветеранов Великой Отечественной войны к 60-летию Победы в Сочи, превратилось в «трущобы» и «ночлежки», а также о бездействии местных властей, стало известно 19 декабря на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. СК уже начал проверку по данному факту.

Об этом: СКР проверит ветеранские трущобы в Сочи — после обращения к Путину