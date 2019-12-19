Краснодар, , 18:05 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал журналистам информацию о закрытии школы имени М. П. Щетинина под Геленджиком. О происходящем со школой журналист рассказал президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 19 декабря. Школа была создана в 1988 году в качестве экспериментальной, но некоторое время назад была закрыта.

«Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М. П. Щетинина» в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края. Его учредителем является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации, деятельность школы была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК сообщил о начале проверки по другой информации, прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина — о «трущобах» для ветеранов в Сочи.

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