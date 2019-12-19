Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Симулятор строительства города в постапокалиптическом мире Endzone: A World Apart вскоре выйдет в ранний доступ в Steam. Разработчики выложили релизный трейлер 18 декабря на своём YouTube-канале.

Геймерам предстоит управлять группой выживших в случайно сгенерированной местности, у которых есть машина и небольшое количество припасов. Им будут осложнять жизнь такие обстоятельства как радиация и погодные условия. Endzone: A World Apart появится в раннем доступе в Steam весной 2020 года.

Разработкой игры занимается студия Assemble Entertainment. Компания была основана в 2016 году, она успела выпустить такие игры, как Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry, S.W.I.N.E. HD Remaster, Pizza Connection 3 и другие.

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