Воронеж, , 17:52 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддерживает инициативу внука генерала Александра Лизюкова — Ивана Афанасьева, который сегодня, 19 декабря, на большой пресс-конференции президента Владимира Путина предложил провести встречу с представителями регионов нашей страны и регионами Республики Белоруссия на полях сражений Великой Отечественной войны, где братские народы сражались бок о бок против нацизма.

«Между Воронежской и Гомельской областями налажены побратимские отношения, есть много планов по сотрудничеству. Останки генерала Лизюкова были перезахоронены у памятника Славы в Коминтерновском районе Воронежа 10 лет назад, а в прошлом году великому генералу посмертно вручен орден маршала Жукова, который мы передали Ивану Афанасьеву. И чувство гордости за этого военного начальника, на мой взгляд, должно переполнять каждого жителя региона: память настоящих героев нужно чтить вечно — поколение победителей не должно прерывать историческую правду о тех, кто сражался за будущее страны», — цитирует пресс-центр правительства Воронежской области губернатора.

«Поэтому инициатива Афанасьева, с которым мы находимся в постоянном контакте, безусловно нами принята и обязательно будет воплощена в жизнь. А я, как глава региона, поставлю этот вопрос на личный контроль — во всех нюансах, где наша область должна включиться в эту тему», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент РФ Владимир Путин провёл свою 15-ю большую пресс-конференцию. Она длилась более четырёх часов.