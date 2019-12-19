Москва, , 17:51 — REGNUM Лишение родительских прав является причиной большинства случаев сиротства в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Основными причинами являются лишение или ограничение родительских прав — это суммарно составляет 57%, а также смерть родителей или единственного родителя — 24%», — сказала вице-премьер.

Голикова также сообщила, что в 2018 году в России было выявлено 48 290 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2,5% меньше показателя предыдущего года.

При этом в 2018 году на 9,7% сократилось число детей, у которых лишены родительских прав один или оба родителя, однако на 2,4% возросло число детей, у которых один или оба родителя ограничены в правах.

Причинами таких показателей вице-премьер назвала несвоевременную или недостаточную социальную поддержку нуждающихся семей, а также отсутствие налаженной профилактики в работе с семьями. По её словам, в настоящее время наблюдаются «какие-то сдвиги» в этом направлении, однако многое ещё только предстоит сделать.