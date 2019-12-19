Москва, , 17:59 — REGNUM Аномально рано расцвёл пухляк (также известный как волчья ягода) в «Аптекарском огороде» в Ботаническом саду МГУ. Об этом 19 декабря сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Она отметила, что «волчеягодник или волчье лыко, или волчья ягода, или пухляк (Daphne mezereum) семейства волчниковых» расцвёл аномально рано из-за тёплой погоды, спутав зиму с ранней весной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аномально тёплой погоды в «Аптекарском огороде» также расцвели подснежники, одуванчики, форзиции, рододендрон, набухли почки магнолии и сирени. Специалисты не исключают, что начнёт цвести и сакура.

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