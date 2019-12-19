Монреаль, Канада, , 17:48 — REGNUM Дальнейшей разработкой тактического онлайн-шутера Rainbow Six Siege займётся новая команда. Об этом 19 декабря сообщил журнал PC Gamer.

По имеющейся информации, креативный директор Ксавье Маркиз, бренд-директор Александр Реми и другие члены команды займутся иными проектами, передав эстафету новой группе разработчиков Ubisoft. Они выпустили по этому поводу соответствующий ролик.

Rainbow Six Siege была выпущена 1 декабря 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Ubisoft перенесла релиз очередного крупного обновления Ghost Recon Breakpoint с 18 декабря 2019 года на январь 2020-го (точная дата пока не названа).

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