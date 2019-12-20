Москва, , 15:25 — REGNUM Большинство жителей России, независимо от их политических предпочтений, окажись они в революционном Петрограде, выступили бы на стороне большевиков. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ИА REGNUM с участием 87 тысяч человек.

Распределение однонаправленных ответов на вопрос «Если б Вы жили в 1917 году, на чьей стороне Вы были бы?», в зависимости от политических предпочтений респондентов, без не ответивших, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди сторонников парламентских партий большинство выступило бы на стороне большевиков, включая «Единую Россию»: из приверженцев этой партии треть выступила бы за большевиков, за царя — четверть (что тоже много, хотя и заметно меньше). Среди приверженцев СР «большевиков» немногим больше, чем среди сторонников партии власти, а вот в электорате ЛДПР обнаружилось и максимальное (для парламентских партий) число желающих эмигрировать — почти пятая часть. Больше только у непарламентских либералов. В данном распределении интересно ещё то, что сторонники и ЕР, и ЛДПР показали заметную склонность к «монархизму» (по 24%).

Сторонники КПРФ, впрочем, тоже в некотором роде удивили: всего три четверти за большевиков и неожиданные 5% за царя. Хотя и среди «яблочников» обнаружились неожиданные 13% «красных».

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