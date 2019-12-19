Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Сотрудники комитета по благоустройству Санкт-Петербурга убрали большую часть упавших ночью деревьев, которых насчитывается порядка 400 штук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в ночь на 19 декабря наблюдался сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28−30 м/с. В результате непогоды сильно пострадали южные районы Ленинградской области и Петербург: отключался свет, приостанавливалась подача воды, упало много деревьев, уличных конструкций, сорваны крыши.

В Петербурге в следствии урагана было повалено 392 дерева, большая часть из них — 91 штуки в Красносельском районе, 52 штуки в Петродворцовом и 36 штук в Кировском районах города.

«В Приморском районе упавшая береза повредила провода в Удельном парке. Так же зафиксировано четыре случая падения деревьев или веток на припаркованные автомобили. Два из них в Московском районе на улицах Пулковская и Кубинская, также на улице Симонова и на набережной Обводного канала», — уточняют в комитете.

Ликвидация последствия шторма заняло весь четверг, в настоящий момент садово-парковые предприятия ведут распил, выкорчёвку и вывоз упавших деревьев. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях.

«Большая часть упавших деревьев уже распилена и убрана с улиц Петербурга, но работы по ликвидации последствий урагана Комитетом по благоустройству продолжаются», — заверили в ведомстве.

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