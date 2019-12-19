Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростовской области возросло число госпитализаций с психозами. В числе пациентов — подростки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 19 декабря.

Рост показателя связан с употреблениемновых психоактивных веществ — таких, как «спайсы» и «соли», и их сочетаний. Распространители запрещённых веществ используют все возможные методы их реализации. Ожидается, что в ближайшее время будет усилена антинаркотическая работа в социальных сетях, так как несовершеннолетние проводят в интернете всё больше времени, а потому входят в так называемую зону риска.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время на Дону разработают законопроект, запрещающий продажу синтетических смесей, так называемых снюсов. Ранее о проработке ограничительных мер заявили депутаты Законодательного собрания региона.