Москва, , 17:40 — REGNUM Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что финансовые средства, превышающие порог в 7% в ФНБ, должны давать отдачу. Об этом он заявил в ходе спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Надо добиваться, чтобы деньги государства вкладывались в улучшение жизни людей. А деньги, превышающие 7% порог в Фонде национального благосостояния, должны дать отдачу», — сказал Толстой.

По его словам, в ходе работы над бюджетом парламентарии сумели преодолеть «гигантский разрыв между регионами»: «Чтобы его сократить, были приняты меры, которые дадут возможность получить больше средств десяти самым бедным регионам».