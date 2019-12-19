Минск, , 17:37 — REGNUM В многопользовательской мобильной игре World of Tanks Blitz стартовало праздничное событие, посвящённое Новому году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Wargaming 19 декабря.

Событие продлится до 9 января 2020 года. Геймеры смогут принять участие в 15 тематических испытаниях и получить особые награды за их прохождение — в том числе коллекционный танк VK 90.01.

Напомним, World of Tanks Blitz — это многопользовательская экшен-игра для смартфонов. Её разработкой занимается белорусская компания Wargaming.

Читайте ранее в этом сюжете: В Battlefield V можно встретить крабов, танцующих под саундтрек игры