Самара, 19 декабря 2019, 17:40 — REGNUM Директора частного детского сада в Самаре обвиняют в мошенничестве. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, с февраля 2017 года по декабрь прошлого года обвиняемая предоставила в департамент образования Самары ложную информацию и впоследствии похитила более 1,2 млн рублей, которые были выделены из бюджета города на возмещение затрат на содержание, присмотр и уход за детьми.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с использованием своего служебного положения.
Отмечается, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Сообщается также, что обвиняемая ранее была дважды судима за аналогичные преступления.
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