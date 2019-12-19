Самара, , 17:40 — REGNUM Директора частного детского сада в Самаре обвиняют в мошенничестве. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с февраля 2017 года по декабрь прошлого года обвиняемая предоставила в департамент образования Самары ложную информацию и впоследствии похитила более 1,2 млн рублей, которые были выделены из бюджета города на возмещение затрат на содержание, присмотр и уход за детьми.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с использованием своего служебного положения.

Отмечается, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается также, что обвиняемая ранее была дважды судима за аналогичные преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава департамента госдоходов в Казахстане подозревается в коррупции