Москва, , 12:21 — REGNUM Наиболее обеспеченные граждане России реже, чем кто-либо другой, склонны допустить, что главные причины революционных событий 1917 года — бедность и тяжелое положение народа. О причинах Октябрьской Революции 1917 года высказались 87 тысяч участников опроса, проведенного ИА REGNUM.

Генеральное распределение ответов на вопрос «Каковы причины революций 1917 года в Российской империи, как вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выяснилось, что чем меньшим доходом обладает респондент, тем более он склонен объяснять революционные настроения народа в 1917 году объективными причинами: экономической неурядицей, накопившимися в стране проблемами, войной. А вот с ростом доходов растет и количество тех, кто считает революцию итогом внешних усилий разнообразных врагов России. Кроме того, группа самых богатых сограждан является абсолютным лидером по числу тех, кто вообще не представляет, что бедность и бесправие могут испортить людям жизнь настолько, что они свергнут существующий порядок вещей.

Распределение ответов на вопрос «Каковы причины революций 1917 года в Российской империи, как вы считаете?», в зависимости от уровня доходов респондентов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В целом же треть респондентов прямо указывает на объективные предпосылки формирования революционной ситуации в России тех лет. Пятая часть опрошенных справедливо говорит про усталость народа от войны, чуть меньше — про слабость и коррумпированность власти, а 12% — про подрывную деятельность оппозиции и иностранных агентов (куда без них!). Если свести ответы воедино, то выйдет, что, по мнению 80% опрошенных, причины февральских и октябрьских событий 1917 года в России были чисто внутренними.

Генеральное распределение ответов на вопрос «Каковы причины революций 1917 года в Российской империи, как вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Винить демократию, которая привела к тому, что народ слишком много о себе возомнил, склонны лишь 2% респондентов, что в сумме с подрывной деятельностью оппозиции и иностранных агентов составляет не вполне убедительные 14%, сопоставимые с долей в 13% опрошенных, считающих основной причиной революции чисто экономические причины: засилье и лоббизм крупного отечественного капитала и зависимость страны от внешних кредиторов и поставщиков.

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