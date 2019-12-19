Стокгольм, , 17:32 — REGNUM Игроки Battlefield V обнаружили в проекте необычный секрет. На одном из внутриигровых островов можно встретить танцующих крабов, сообщило издание Kotaku 18 декабря.

На острове Уэйк в игре геймеры могут найти виниловые пластинки, на которых записаны саундтреки из первых частей Battlefield. Если запустить одну из них, то все крабы на острове начнут танцевать, а в небе над локацией начнётся салют.

Напомним, шутер Battlefield V вышел 4 сентября 2018 года. Проект получил смешанные отзывы от игроков и критиков.

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