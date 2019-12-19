Москва, , 17:28 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 23 декабря проведёт учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, учения будут проведены совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами.

Целью учений заявлена проверка «целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования к негативным внешним воздействиям».

В Минкомсвязи уточнили, что испытания никаким образом не затронут рядовых интернет-пользователей, поскольку отработка потенциальных угроз будет проводиться «только на выделенных сегментах, стендах и полигонах». Данные о результатах учений позднее будут обнародованы министерством.

Напомним, президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал так называемый закон о «надёжном Рунете». С 1 ноября он официально вступил в силу.