Брянск, , 17:28 — REGNUM Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря утвердили для работников бюджетных организаций Брянска. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров, сообщили 19 декабря в пресс-службе мэрии.

Действие постановления Брянской городской администрации распространяется на бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счёт средств бюджета города. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности власти Брянска рекомендовали принять аналогичные решения.

Сити-менеджер ориентировался на указ губернатора Брянской области от 16 декабря 2019 года.

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