Вашингтон, , 17:25 — REGNUM В сети появились первые фотографии кроссовок, созданных компанией Adidas в сотрудничестве с популярным стримером Тайлером «Ninja» Блевинсом. Первая партия «геймерской» обуви поступит в продажу 31 декабря 2019 года, сообщило игровое издание Kotaku 18 декабря.

https://twitter.com/Kotaku/status/1207452147660578816

Обувь от Ninja представляет собой пару кроссовок линейки Nite Joggers сине-белого цвета с большими жёлтыми надписями «Ninja» и «Time In» («вкладывай время»). Сообщается, что эти фразы выбрал сам стример — они символизируют время, вложенное им в свой канал и собственную популярность.

Напомним, Тайлер «Ninja» Блевинс — это профессиональный геймер и популярный стример, наиболее известный своими прямыми трансляциями по игре Fortnite. С 2019 года он проводит стримы на платформе Mixer.

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