Москва, , 19:34 — REGNUM В движении «Сильная Россия» поддерживают предложение президента России Владимира Путина о повышении базовой ставки оплаты врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт движения по вопросам здравоохранения Александр Эдигер.

«Полностью поддерживаю принципы, предложенные президентом. И было бы идеально, если бы они были приняты всеми субъектами РФ», — сообщил Эдигер.

По мнению специалиста, постоянная часть зарплаты врачей должна составлять не меньше половины от размера ежемесячных выплат с учётом всех премий и надбавок. Также этот показатель должен быть унифицирован независимо от региона, а возможно и от специализации врача.

«Это единственный способ сделать профессию врача безопасной и привлекательной по всей территории страны, и любые снижения выплат врачам должны рассматриваться как тяжёлое должностное преступление. Это связано и с неблагополучным периодом, в которым находится медицина в стране, и социальной ролью врача, и отношением государства к здравоохранению в целом», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставку оклада врачей Владимир Путин предложил 19 декабря во время большой пресс-конференции по итогам 2019 года.

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