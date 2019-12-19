Рязань, 19 декабря 2019, 17:22 — REGNUM Площадку для просмотра большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина организовали в библиотеке имени Горького в Рязани. Ответы главы государства здесь слушал губернатор Николай Любимов, а также представители регионального ОНФ, Общественной палаты области, ветеранских и молодёжных объединений, общественных организаций, жители региона, занимающие активную гражданскую позицию, сообщили 19 декабря в пресс-службе правительства региона.
Перед началом пресс-конференции губернатор отметил, что это мероприятие пользуется большим интересом как внутри страны, так и за рубежом.
Вопросы от рязанских журналистов на пресс-конференции не прозвучали. На мероприятие было аккредитовано четыре представителя региональной прессы и ТВ.