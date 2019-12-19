Рязань, , 17:22 — REGNUM Площадку для просмотра большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина организовали в библиотеке имени Горького в Рязани. Ответы главы государства здесь слушал губернатор Николай Любимов, а также представители регионального ОНФ, Общественной палаты области, ветеранских и молодёжных объединений, общественных организаций, жители региона, занимающие активную гражданскую позицию, сообщили 19 декабря в пресс-службе правительства региона.

Перед началом пресс-конференции губернатор отметил, что это мероприятие пользуется большим интересом как внутри страны, так и за рубежом.

«На пресс-конференции президент выражает свои мысли, мнение нашего государства по конкретным вопросам, во многом обозначает путь, по которому мы будем двигаться дальше», — сказал Николай Любимов.

Вопросы от рязанских журналистов на пресс-конференции не прозвучали. На мероприятие было аккредитовано четыре представителя региональной прессы и ТВ.