Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Глава отдела коммуникаций компании Bungie Дэвид Даг заявил, что первых новостей о разработке Destiny 3 «придётся подождать подольше». Об этом 19 декабря сообщил портал PCGamesN.

Даг отметил, что компания планирует заняться разработкой Destiny 3, но сначала ей нужно достойно завершить работу над второй частью франшизы. Сейчас разработчики создают сезонные обновления, рассчитанные на весь 2020 год.

Напомним, Destiny — это серия многопользовательских научно-фантастических шутеров от первого лица. Оба проекта франшизы были тепло встречены игроками.

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