Варшава, , 17:12 — REGNUM В многопользовательской карточной игре «Гвинт» стартовало праздничное событие, посвящённое Новому году и Рождеству. Трейлер обновления опубликовали на YouTube-канале проекта 19 декабря.

Во время праздничного события игроки смогут получить несколько уникальных тематических предметов и титул «Путник зимнего Солтыция». Геймеры также смогут принять участие в «Йольском испытании», за победу в котором разработчики обещают особые награды.

Напомним, «Гвинт» — это многопользовательская карточная игра, разработанная польской компанией CD Projekt RED. События проекта разворачиваются в фэнтезийной вселенной «Ведьмака».

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