Красноярск, , 17:11 — REGNUM В центре Красноярска 20 декабря откроют две новогодние ёлки. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

В 17:00 в пятницу начнут работать ёлка и ледовый городок на нижнем ярусе Театральной площади. Напомним, что до того, как она передала первенство новогодней ёлке, устанавливаемой на острове Татышев, она долго была главной ёлкой Красноярска. Высота ёлки на Театральной — 46 метров.

Читайте также: В Красноярске установили первую главную новогоднюю ёлку

Немного позже, в 17:30, красноярцев будет ждать открытие новогодней ёлки на площади Революции, прямо напротив администрации Красноярского края.

19 декабря готовность первых главных новогодних ёлок и городков проверила межведомственная комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: Самую главную и высокую ёлку установили в Красноярске