Липецк, , 17:05 — REGNUM Липецкая область включена в десятку лидеров рейтинга субъектов РФ по состоянию хирургической помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 19 декабря.

Липецкая область вошла в десятку регионов-лидеров по хирургической помощи Пресс-служба администрации Липецкой области

Рейтинг был составлен Минздравом РФ и Национальным медицинским исследовательским центром хирургии имени А.В. Вишневского. При исследовании учитывалось использование современных методик, выполнение высокотехнологичных эндоскопических вмешательств, ряд других важных показателей — всего 20 пунктов. Результаты исследования опубликованы в информационно-аналитическом сборнике «Хирургическая помощь в Российской Федерации».

Как прокомментировала главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова, медики больницы успешно проводят все реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и поджелудочной железе с использованием эндоскопического оборудования. ЛОКБ имеет высокий уровень оснащённости, а компетентность медиков оказывать жителям высокотехнологичную медпомощь в регионе.

«Мы будем настойчиво улучшать систему здравоохранения Липецкой области. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти», — отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.