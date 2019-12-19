Уфа, 19 декабря 2019, 17:07 — REGNUM Указ о праздновании 125-летия со дня рождения поэта, общественного и политического деятеля Шайхзады Бабича подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что торжественные мероприятия в Башкирии, посвященные юбилею поэта, пройдут в 2020 году.
Республиканскому правительству поручено разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.
Отмечается, что необходимые расходы будут осуществляться за счёт республиканского бюджета и внебюджетных источников.