Сочи, Краснодарский край, , 17:01 — REGNUM СКР начал проверку ситуации с жильём, построенным к 60-летию Победы для ветеранов в Сочи Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 19 декабря.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря во время большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист рассказал о жилищных проблемах ветеранов в городе Сочи — по его словам, ветераны живут фактически в «трущобах», а из домов, построенных к 60-летию Победы, сделали «ночлежки».

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