Рига, , 16:56 — REGNUM Парламент Латвии в окончательном чтении принял поправки, ужесточающие ответственность водителей за повторные нарушение и попытку скрыться при задержание. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, неподчинение сотруднику полиции водителя, бегство с места происшествия будет наказываться штрафом от 240 до 400 евро, а также лишением прав управлять транспортным средством на срок до пяти лет. Предыдущие санкции за эти нарушения предусматривали штраф от 240 до 280 евро и лишение прав на четыре года.

Кроме того, выросли штрафы за езду или обучение вождения в нетрезвом состоянии. Если количество обнаруженного алкоголя в крови колеблется от 1 до 1,5 промилле денежный штраф составит 170 или 280 евро, а прав можно лишится сроком до трёх лет. Если доза алкоголя в крови превышает 1,5 промилле — денежный штраф вырастет от 240 до 400 евро, а права нарушителя будут аннулированы на срок до 5 лет. Аналогичные штрафы предусмотрены для водителей находящихся под воздействием наркотических, психотропных или токсичных средств.

Согласно поправкам к закону, право проверять водительские удостоверения и документы получают сотрудники муниципальной полиции.