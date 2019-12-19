Калуга, , 16:50 — REGNUM Более 200 работ от 160 юных участников поступило на конкурс новогодних игрушек из вторсырья «Чудеса из мусорной корзины», который организовали министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области совместно с региональным экологическим оператором, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

В течение двух недель дети из Калуги и многих районов области, вместе с родителями, воспитателями и педагогами, создали новогодние украшения из вторичного сырья. Творческая фантазия и умелые руки детей изготовили подлинные новогодние шедевры. Перед жюри стояла непростая задача из замечательных украшений выбрать лучшие. В итоге первые места в конкурсе заняли: Виктория Костина — автор «снеговика», Ника Осипова — создатель «снежного букета», а также Софья и Екатерина Меркуловы, изготовившие «поющих снеговиков». Жюри конкурса также поощрило умельцев, занявших вторые и третьи места.

«Мы провели этот конкурс для того, чтобы еще раз привлечь внимание к проблеме переработки мусора. В конкурсе участвовали дети, также приветствовалась помощь родителей, воспитателей, бабушек и дедушек. Ведь это была еще одна хорошая возможность провести время с ребёнком, заняться творчеством и попутно поговорить о бережном отношении к природе и экологии. Победителей мы наградим дипломами и подарками. Все работы будут использованы для украшения новогодних ёлок, а для маленьких и взрослых участников конкурса устроим новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой», — прокомментировал итоги конкурса «Чудеса из мусорной корзины» министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области новогодние ёлки нарядят игрушками из вторсырья