Москва, , 16:35 — REGNUM Войны — это результат неблагоприятного развития в сфере межнациональных отношений, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Мы не должны допустить никаких межнациональных конфликтов. Это очень важно для будущих поколений российских политиков.

Должно быть понятно, что общественное мнение страны не даст разрушить межнациональное согласие.

Мы будем поддерживать все структуры, деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать возникающие спорные моменты и имеющиеся трения на межнациональном уровне», — сказал Путин.

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