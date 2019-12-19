Москва, , 20:08 — REGNUM Среди участников опроса об Октябрьской Революции 1917 года, проведенного ИА REGNUM с участием более чем 87 тысяч человек, явно выделяется возрастная группа 18 — 30 лет. Эти люди гораздо более скептично относятся к Революции.

Распределение однонаправленных ответов на вопрос «Великую Октябрьскую социалистическую революцию в СССР называли главным событием ХХ века. Так ли это, как Вы считаете?», в зависимости от возраста респондентов. Без не ответивших, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Молодежь проявляет меньше интереса к данной теме по сравнению с участниками других возрастов — причем как со старшими, так и даже с младшими. В чем корень этого явления? Возможно, эти люди, среди которых также повышен процент либералов и монархистов, являют собой пример эффективности пост-советской «неидеологической» пропаганды. Или, как вариант, им, выросшим и выучившимся в лихие 90-е, было не до истории своей страны? Как бы то ни было, значимость Октябрьской революции в зависимости от возраста респондента растёт, однако для возрастной группы 18 — 30-летних ценность этого события скачкообразно снижается. Достигает среднего по опросу уровня среди родившихся в 1968 году и далее с увеличением возраста лишь растёт.

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Отметим также, что, по данным опроса, большинство его участников — 70% — считают Октябрьскую революцию либо главным событием XX века, либо равным по значимости Великой Французской революции. Несогласие с этой оценкой выразила четверть опрошенных, при том, что чуть меньшее число всё-таки считают Октябрьскую революцию событием значимым, пусть и не главным.

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