Москва, 19 декабря 2019, 16:13 — REGNUM Власти Эстонии считают делом принципа добиться ликвидации издания «Sputnik Эстония». Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
По мнению российского ведомства, эстонское руководство перешло к тоталитарным мерам в виде запугивания и карательных мер.
МИД РФ выразил уверенность в том, что данная ситуация абсолютно неприемлема и требует реакции и оценки международного сообщества в лице интернациональных структур и правозащитников.