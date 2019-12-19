Москва, , 16:07 — REGNUM Согласно результатам исследования, проведенного сервисом по бронированию билетов Туту.ру, «Аэрофлот» — лучшая авиакомпания по мнению туристов, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Сотрудники Туту.ру проанализировали около 23 тысячи отзывов, оставленных туристами об авиаперевозчиках на их сайте, и составили ТОП-10 российских авиакомпаний. Неудивительно, что на первой строчке рейтинга оказался «Аэрофлот» — 65% пассажиров оценили полеты с этой авиакомпанией на максимальные 10 баллов. В компании их привлекает профессионализм экипажа, удобные кресла и общий комфорт в салоне, а также бесплатная еда. На втором месте оказался перевозчик S7 Airlines, где путешественники особенно отметили прекрасную работу бортпроводников. Тройку замыкает «Россия».

Как удалось выяснить специалистам, больше всего в рейсах ценят пунктуальность и профессионализм, а все вопросы, связанные с комфортом, уходят на второй план.