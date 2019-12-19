Москва, , 16:07 — REGNUM Часть полномочий по лесоохране должна быть переведена на федеральный уровень. Об этом 19 декабря президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос об экологии в Красноярском крае.

Глава государства признал, что проблемы с экологической обстановкой в регионе есть. Путин отметил сложность в тушении некоторых природных пожаров, очаги которых находятся на удалении, а едкий дым из-за розы ветров достигает городов.

«Сложно с этим что-либо поделать», — уточнил глава государства.

При этом, по словам российского лидера, некоторые пожары устраивают черные лесорубы, что свидетельствует о необходимости совершенствовать систему лесоохраны в России.