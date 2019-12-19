Париж, , 16:01 — REGNUM В течение третьего национального дня мобилизации против пенсионной реформы во Франции, число участников забастовки в национальной компании французских железных дорог (SNCF) сократилось, сообщает Le Figaro.

Согласно данным, опубликованным французской железнодорожной компанией, число участников забастовки составило всего 11,7% в четверг, 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании французских железных дорог объявили, что не могут опубликовать расписание движения поездов во время рождественских праздников. Пассажиров призвали быть терпеливыми.

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