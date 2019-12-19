Красногорск, , 16:05 — REGNUM Мособлдума 19 декабря приняла закон о запрете продажи пива в жилых домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Согласно новому закону, запрещена продажа слабоалкогольных напитков в торговых объектах, вход в которые организован через двор или торец жилого дома. Запрет не коснется заведений общепита и крупных сетевых магазинов.

«Владельцы таких торговых точек целенаправленно приобретают квартиры на первых этажах домов и переводят их в нежилые помещения. В результате лица, злоупотребляющие алкоголем, могут приобрести его в шаговой доступности, после чего мешать жителям этих домов. Поэтому для снятия социального напряжения мы примем такой закон», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов

Запрет коснется порядка 4 тыс. торговых объектов, размещенных в жилых домах. Закон вступит в силу через полгода после опубликования.