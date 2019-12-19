Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Усиленный режим контроля за рубкой и транспортировкой елей введён в преддверии новогодних праздников в тех регионах Грузии, где растут хвойные леса. Об этом 19 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на департамент по надзору за окружающей средой грузинского министерства сельского хозяйства.

Как рассказали в департаменте журналистам, мониторинг будет осуществляться круглосуточно. Проверять будут и тех, кто перевозит уже срубленные ели. На них перевозчики должны будут предоставить подтверждающие документы, что дерево срублено на специальной плантации, где это разрешается, или привезено из-за границы.

Сообщается, что нарушителей ждут штрафы от 200 лари ($70) до 2000 лари ($700). Также придется оплатить размер ущерба, нанесенного природе. При штрафе свыше 1000 лари заводится уголовное дело.

Департамент по надзору за окружающей средой призвал жителей Грузии анонимно сообщать об известных им случаях незаконной рубки елей.